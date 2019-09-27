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    Главная / Торги / Электротехническая продукция (Базовая ЭСН на УКПГ-3)

    Электротехническая продукция (Базовая ЭСН на УКПГ-3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 09:4627.09.2019 09:46Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933542Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Электротехнической продукцииг. Москва. ул. Верейская, д.29, стр.134Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933542

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электротехническая продукция (Базовая ЭСН на УКПГ-3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4262

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    n.smetannikova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметанникова Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва. ул. Верейская, д.29, стр.134

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Электротехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 09:46 GMT +327.09.2019 09:4627.09.2019 09:46Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933542Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Электротехнической продукцииг. Москва. ул. Верейская, д.29, стр.134

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933542Подведение итогов не позднее Поставка Электротехнической продукцииг. Москва. ул. Верейская, д.29, стр.134

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933542Подведение итогов не позднее Поставка Электротехнической продукцииг. Москва. ул. Верейская, д.29, стр.134

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Электротехнической продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением №1 к Техническому заданию (Форма ТКП).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212 (автодоставка)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

    Адрес местонахождения

    634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22

    634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-15"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 2"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-Ш20"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 3"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-50"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 4"

    "Хомут Т005377 для соединения заземляющих проводников с трубопроводами Дн=219 мм оцинкованный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-15"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 6"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-Ш20"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 7"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-Ш20"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 8"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-15"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 9"

    "Шина ШММ 5х40 медная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-15"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 11"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-15"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 12"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-20"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 13"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-20"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 14"

    "Светильник БС531/3-5х0,3 со встроенным аккумулятором с надписью "Выход" 220В IP42"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-50"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 16"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-20"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 17"

    "Металлорукав Р3-ЦП-(М)-НГ-50 морозостойкий в ПВХ изоляции Dном=50 мм, Dвн=48 мм, Dнар=59,1 мм IP65 Т-60 Град.С - +60 Град.С (1 упак.=20 м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Металлорукав Р3-ЦП-(М)-НГ-20 морозостойкий в ПВХ изоляции Dном=20 мм, Dвн=19 мм, Dнар=26,4 мм IP65 Т-60 Град.С - +60 Град.С (1 упак.=50 м)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Гайка М8 СМ100800 с насечкой препятствующая отвинчиванию"

    Кол-во: 700

    "Позиция 20"

    "Болт М8х80 CM080880"

    Кол-во: 700

    "Позиция 21"

    "Наконечник ТМЛс 6-6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Хомут 200х2,6мм белый (100 шт в уп)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Бирка У-134 (1000 шт в уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Перфопрофиль Z-образный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 25"

    "Муфта ТР-8"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Муфта ТР-7"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Муфта ТР-5"

    Кол-во: 52

    "Позиция 28"

    "Трубка термоусаживаемая, не поддерживающее горение ТУТнг 60х30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Трубка термоусаживаемая, не поддерживающее горение ТУТнг 50х25"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Рукав металлополимерный гибкий МПГ-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Рукав металлополимерный гибкий МПГ-38"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Рукав металлополимерный гибкий МПГ-32"

    Кол-во: 26

    "Позиция 33"

    "Шкаф ШУЭ-1 по проекту 1001500427/3-СЭО управления электрообогревом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Автоматический выключатель 3-полюсный S203С25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Контактор модульный ESB 40-40 катушка 220В AC/DC GHE3491102R0006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Выключатель диф.тока 4 мод. F204 FC-40/0,03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Автоматический выключатель 3-полюсный S203С32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Изолента ПВХ 15мм х 20м желтая ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Труба гофрированная d=20 мм кат.№91920 легкая со стальной протяжкой"

    Кол-во: 58

    "Позиция 50"

    "Канифоль сосновая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Припой ПОС 60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Трубка ТУТ 50/25 термоусаживаемая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Трубка ТУТ 30/15 термоусаживаемая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "Трубка ТУТ 20/8 термоусадочная чёрная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Светильник (НПБ)PBH-PC-RA 12Вт 4000K AC 230В\50Гц LED JazzWay №4690601024626"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Розетка ССИ-215 16А 3Р+РЕ+N IP44 380В переносная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Розетка ССИ-225 32А 3Р+РЕ+N IP44 380В переносная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 58"

    "Вилка ССИ-025 32А 3Р+РЕ+N IP44 переносная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Вилка ССИ-015 16А 3Р+РЕ+N 380В IP44 ТУ 3424-011-18461115-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Изолента ХБ черная 0,25мм х 19мм х 30м"

    Кол-во: 300

    "Позиция 61"

    "Розетка РА16-227Б-би серия РОНДО двойная наружная с заземлением 250В 16А со шторками белая IP44"

    Кол-во: 60

    "Позиция 62"

    "Выключатель ВА16-211 одноклавишный открытой установки 16 А, 220 В, IP44"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Розетка РБ33-1-0м IP44 OMEGA (колодка) трёхместная с защитными крышками"

    Кол-во: 80

    "Позиция 64"

    "Вилка ВБп3-1-0м IP44 OMEGA прямая"

    Кол-во: 140

    "Позиция 65"

    "Прожектор светодиодный 300Вт, 220В, IP65, УХЛ1"

    Кол-во: 28

    "Позиция 66"

    "Прожектор светодиодный 150Вт, 220В, IP65, УХЛ1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Прожектор светодиодный 75Вт, 220В, IP65, УХЛ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Прожектор светодиодный 100Вт, 220В IP65, УХЛ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Гильза ГМЛ-16 медная луженая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 70"

    "Гильза ГМЛ-35 медная луженая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "Гильза ГМЛ-50 медная луженая соединительная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 72"

    "Гильза ГМЛ-95 медная луженая соединительная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 73"

    "Гильза ГМЛ-185 медная луженая соединительная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 74"

    "Наконечник ТМЛ 95-12-16 ГОСТ 7386-80 кабельный медный"

    Кол-во: 120

    "Позиция 75"

    "Наконечник ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 кабельный медный"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 76"

    "Наконечник ТМЛ 50-12-11 ГОСТ 7386-80 кабельный медный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 77"

    "Наконечник ТМЛ 35-12-10 ГОСТ 7386-80 кабельный медный"

    Кол-во: 660

    "Позиция 78"

    "Наконечник ТМЛ 185-20-23 ГОСТ 7386-80 кабельный медный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 79"

    "Наконечник ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 кабельный медный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 80"

    "Наконечник ТМЛ 10-8-5 ГОСТ 7386-80 кабельный медный"

    Кол-во: 850

    "Позиция 81"

    "Автомат ВА47-29 С63 3Р"

    Кол-во: 21

    "Позиция 82"

    "Автомат ВА47-29 С40 3Р"

    Кол-во: 21

    "Позиция 83"

    "Автомат ВА47-29 С25 1Р"

    Кол-во: 21

    "Позиция 84"

    "Автомат ВА47-29 С16 1Р"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Предохранитель ПН2 100А"

    Кол-во: 72

    "Позиция 86"

    "Ящик ЯВЗ-32-IP54 УХЛ3 ГОСТ Р 51321.1-2007 с врубным выключателем ВР32 250А и плавкими вставками ПН2-100А"

    Кол-во: 24

    "Позиция 87"

    "Пункт распределительный напольный типа ПР IP54 УХЛ1 в составе: - вводной автоматический выключатель ВА-57-39 400А - 1шт.; - отходящий автоматический выключатель ВА-57ф35 250А - 2шт.; - отходящий автоматический выключатель ВА-57ф31 100А - 4шт.."

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Щит ЩРн-П-6 IP66"

    Кол-во: 18

    "Позиция 89"

    "Щит ЩРн-П-12 IP66"

    Кол-во: 18

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    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011019
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"...
    577781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
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