Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Магазина смешанных товаров №10 с земельным участком, расположенных по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Румынская, д. 2, принадлежащих ООО "Газпром управление активами"

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Магазина смешанных товаров №10 с земельным участком, расположенных по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Румынская, д. 2, принадлежащих ООО "Газпром управление активами"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 15:0024.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933438Дата и время окончания срока приема заявок - магазин смешанных товаров № 10, общей площадью 648,5 кв. м, номер объекта 40:1300 01 06:0006:4076 (кадастровый номер 40:13:030909:1332); - земельный участок, расположенный на землях поселений, предоставленный для эксплуатации магазина смешанных товаров № 10, площадью 1969 кв. м, номер объекта 40:13:030909:0012; - движимое имущество Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933438

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Магазина смешанных товаров №10 с земельным участком, расположенных по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Румынская, д. 2, принадлежащих ООО "Газпром управление активами"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичное предложение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    - магазин смешанных товаров № 10, общей площадью 648,5 кв. м, номер объекта 40:1300 01 06:0006:4076 (кадастровый номер 40:13:030909:1332); - земельный участок, расположенный на землях поселений, предоставленный для эксплуатации магазина смешанных товаров № 10, площадью 1969 кв. м, номер объекта 40:13:030909:0012; - движимое имущество

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933438Подведение итогов не позднее - магазин смешанных товаров № 10, общей площадью 648,5 кв. м, номер объекта 40:1300 01 06:0006:4076 (кадастровый номер 40:13:030909:1332); - земельный участок, расположенный на землях поселений, предоставленный для эксплуатации магазина смешанных товаров № 10, площадью 1969 кв. м, номер объекта 40:13:030909:0012; - движимое имущество Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    - магазин смешанных товаров № 10, общей площадью 648,5 кв. м, номер объекта 40:1300 01 06:0006:4076 (кадастровый номер 40:13:030909:1332); - земельный участок, расположенный на землях поселений, предоставленный для эксплуатации магазина смешанных товаров № 10, площадью 1969 кв. м, номер объекта 40:13:030909:0012; - движимое имущество

    Начальная цена

    27 262 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 909 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 909 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д

    Классификатор ОКПД2

    68.10.14.000

    Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП225897
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская область, р-н Дятьковский, г. Дятьково, ул. Вокзальная, д. 1
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества,...
    592787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    1 482 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 17:09
    Дата аукциона:
    14.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Продажа без объявления цены № ГП225854
    продажа объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, ул. Конарева, д. 36, без объявления цены
    продажа объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Курганская область, Щучанский...
    592568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 14:18
    Дата аукциона:
    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Аукцион № ГП225840
    Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Литвинова, д. 386Б
    Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул....
    592528
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 09:45(GMT+03:00)
    1 249 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 13:46
    Дата аукциона:
    14.03.2022 г., 09:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП225697
    аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Юбилейная, № 52
    аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по...
    592065
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    09.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    6 175 660
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Начало приема заявок:
    26.01.2022 г., 17:10
    Дата аукциона:
    11.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП225685
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилрайон Центральный, б-р Космонавтов, д 37А
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества,...
    592018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    09.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    21 616 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Начало приема заявок:
    26.01.2022 г., 16:40
    Дата аукциона:
    11.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП225677
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Иркутская область, Братский муниципальный район, Вихоревское городское поселение, г. Вихоревка, ул. Доковская, 8
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества,...
    592011
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    09.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    4 313 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Начало приема заявок:
    26.01.2022 г., 16:14
    Дата аукциона:
    11.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП225673
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18-а
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества,...
    592006
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    09.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    4 426 420
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Начало приема заявок:
    26.01.2022 г., 16:07
    Дата аукциона:
    11.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП225671
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, г-ж 8
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества,...
    592003
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    09.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    657 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Начало приема заявок:
    26.01.2022 г., 16:01
    Дата аукциона:
    11.02.2022 г., 10:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить