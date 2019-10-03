Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.

Дата и время окончания срока приема заявок

Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Переход 219х22-168х16 ст.20А ТУ 1462-203-0147016-2001/ТУ 1469-013-13799654-2008, Паспорт 43287 от 15.09.2015" Кол-во: 20

"Позиция 2" "Переход 325х10-219х8 ст.13ХФА" Кол-во: 17

"Позиция 3" "Переход АК-К-114х8/57х6-13ХФА с внутренним и наружным эпоксидным покрытием П-ЭП-585 ТУ 1469-001-09308923-2012 с приварными катушками L=250 мм" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Переход АК-К-114х8/57х6-13ХФА с внутренним и наружным эпоксидным покрытием П-ЭП-585 ТУ 1469-001-09308923-2012 с приварными катушками L=250 мм" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Переход К 219х16-114х12-32-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Переход К 325х10-219х8-25-20А ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 13

"Позиция 7" "Переход К 325х10-219х8-25-20А ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Переход К-108х6-57х6-10-20С ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Переход К-108х6-89х6-10-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 11

"Позиция 10" "Переход К-108х8-57х6-20-20С ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 19

"Позиция 11" "Переход К-108х9-57х6-20-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 20

"Позиция 12" "Переход К-114х10-57х6-20-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 68

"Позиция 13" "Переход К-114х6-57х6-20-20С ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Переход К-114х6-57х6-20-20С ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 15

"Позиция 15" "Переход К-114х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Переход К-114х8-57х8-32-20А ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Переход К-114х8-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Переход К-133х8-114х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 7

"Позиция 19" "Переход К-159х10-108х8-12,5-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 9

"Позиция 20" "Переход К-159х10-114х8-20С-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 16

"Позиция 21" "Переход К-159х6-108х6-10-20С ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 8

"Позиция 22" "Переход К-159х6-76х4 ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Переход К-159х8-108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Переход К-159х8-108х6-16-20С ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 19

"Позиция 25" "Переход К-159х8-108х6-16-20С ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Переход К-159х8-108х6-16-20С ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Переход К-159х8-114х6-20А-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 3

"Позиция 28" "Переход К-159х8-57х6-20-20С ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 19

"Позиция 29" "Переход К-159х8-57х6-25-20А ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Переход К-159х8-89х6-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 34

"Позиция 31" "Переход К-159х8-89х8-12,5-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 31

"Позиция 32" "Переход К-159х8-89х8-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 17

"Позиция 33" "Переход К-219х10-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Переход К-219х10-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Переход К-219х14-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Переход К-219х16-159х12-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 14

"Позиция 37" "Переход К-219х20-114х11-32-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 17

"Позиция 38" "Переход К-219х6-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Переход К-219х8-114х8-6,3-13ХФА ТУ 1468-010-13709898-2012, приварные катушки L1=110мм L2=220 с антикоррозионным покрытием ТУ 1468-002-48733781-2008" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Переход К-219х8-159х6-20А-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 22

"Позиция 41" "Переход К-219х8-159х6-6,3-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 7

"Позиция 42" "Переход К-219х8-159х8-20А-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 32

"Позиция 43" "Переход К-219х8-168х16-16-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Переход К-219х8-57х6-12,5-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Переход К-273х10-114х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Переход К-273х10-114х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Переход К-273х10-114х8-12,5-20А ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 5

"Позиция 48" "Переход К-273х10-219х10-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 20

"Позиция 49" "Переход К-273х10-219х10-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Переход К-273х10-219х8-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 17

"Позиция 51" "Переход К-273х10-219х8-20А-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Переход К-273х12-114х8-12,5-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Переход К-273х12-159х10-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 5

"Позиция 54" "Переход К-273х20-168х16-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Переход К-273х22-168х16-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Переход К-273х7-108х6-10-20С ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 3

"Позиция 57" "Переход К-325х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Переход К-325х10-219х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 3

"Позиция 59" "Переход К-325х10-219х8-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 10

"Позиция 60" "Переход К-325х10-219х8-6,3-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 47

"Позиция 61" "Переход К-325х12-108х6 ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 3

"Позиция 62" "Переход К-325х12-114х6-4-06ХФ ТУ 1462-203-0147016-2001, наружное полиуретановое покрытие ТУ 2313-003-48733781-2008" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Переход К-325х12-219х10-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-03/ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 12

"Позиция 64" "Переход К-325х12-219х10-20А ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 7

"Позиция 65" "Переход К-325х12-219х12-10-20А ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Переход К-325х8-108х6-10-20А ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 4

"Позиция 67" "Переход К-325х8-159х6-6,3-20А ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Переход К-426х12-325х10- 09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Переход К-426х8-219х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Переход К-530х11-325х10-13ХФА ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 13

"Позиция 71" "Переход К-530х12-273х10-13ХФА ТУ 1462-003-97871747-2012" Кол-во: 9

"Позиция 72" "Переход К-57х5-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 21

"Позиция 73" "Переход К-57х5-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Переход К-57х5-25х3-16-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 38

"Позиция 75" "Переход К-57х5-38х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 9

"Позиция 76" "Переход К-57х5-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 17

"Позиция 77" "Переход К-89х10-76х9-25-13ХФА, ударная вязкость KCU=39,2 Дж/см2 при t-60 град.С ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 95

"Позиция 78" "Переход К-89х6-32х2-16-20С ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Переход К-89х6-57х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 51

"Позиция 80" "Переход К-89х6-57х6-20С-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 59

"Позиция 81" "Переход К-89х6-76х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Переход К-89х6-76х5-4-20С ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 10

"Позиция 83" "Переход К-89х8-57х6-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 83

"Позиция 84" "Переход К-89х8-57х6-16-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 12

"Позиция 85" "Переход К-89х8-57х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 72

"Позиция 86" "Переход К-89х8-57х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Переход К-89х8-76х6-12,5-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001" Кол-во: 25

"Позиция 88" "Переход К-89х8-76х6-16-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 15

"Позиция 89" "Переход К-89х8-76х6-20С-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011" Кол-во: 40

"Позиция 90" "Переход К-89х8-76х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 149

"Позиция 91" "Переход П К-159х10-57х8-10-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 8

"Позиция 92" "Переход П К-159х10-57х8-10-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 6

"Позиция 93" "Переход П К-159х6-89х6-10-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Переход П К-219х12-114х11-16-13ХФАТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 4

"Позиция 95" "Переход П К-530х10-426х10 ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 2

"Позиция 96" "Переход П К-530х12-426х12-10-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 20

"Позиция 97" "Переход ПК 114х8(К48)-76х6(К48)-7,4-0,75-13ХФА-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012" Кол-во: 22

"Позиция 98" "Переход ПК 114х8-57х6-20-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005 с приварными катушками L1=L2=250 мм, с внутренним и наружным эпоксидным пок рытием ТУ 1390-041-20872280-2012" Кол-во: 7

"Позиция 99" "Переход ПК 159х8(К48)-114х6(К48)-7,4-0,75-13ХФА-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012" Кол-во: 8

"Позиция 100" "Переход ПК 273х10(К52)-219х8(К52)-10-0,75-13ХФА-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 273х10(К52)-219х8(К52" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Переход ПК 89х8(К48)-76х6(К48)-7,4-0,75-13ХФА-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012" Кол-во: 8

"Позиция 102" "Переход ПК-89х8(К48)-76х6(К48)-10-0,75-20С-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012" Кол-во: 13

"Позиция 103" "Переход ПК-89х8(К48)-76х6(К48)-10-0,75-20С-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012" Кол-во: 22

"Позиция 104" "Переход ПШ 530(11К50)х325(10К50)-8,3-0,75-УХЛ-13ХФА ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Переход ПШ 530(11К50)х325(10К50)-8,3-0,75-УХЛ-13ХФА ТУ 1469-013-13799654-2008" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Переход ПЭ 325х10(К52)-219х8(К48)-6,3-0,75-13ХФА-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012" Кол-во: 3

"Позиция 107" "Переход Э-89х8-57х4-12-20С ТУ 1468-284-20872280-2005" Кол-во: 3

"Позиция 108" "Переход К-57х6-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 10