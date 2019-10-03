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    Главная / Торги / Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933439Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.09.2019 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Требования к участникам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933439Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933439Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933439Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.

    Начальная цена

    2 736 933,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переход 219х22-168х16 ст.20А ТУ 1462-203-0147016-2001/ТУ 1469-013-13799654-2008, Паспорт 43287 от 15.09.2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Переход 325х10-219х8 ст.13ХФА"

    Кол-во: 17

    "Позиция 3"

    "Переход АК-К-114х8/57х6-13ХФА с внутренним и наружным эпоксидным покрытием П-ЭП-585 ТУ 1469-001-09308923-2012 с приварными катушками L=250 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Переход АК-К-114х8/57х6-13ХФА с внутренним и наружным эпоксидным покрытием П-ЭП-585 ТУ 1469-001-09308923-2012 с приварными катушками L=250 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Переход К 219х16-114х12-32-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Переход К 325х10-219х8-25-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 13

    "Позиция 7"

    "Переход К 325х10-219х8-25-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Переход К-108х6-57х6-10-20С ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Переход К-108х6-89х6-10-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 11

    "Позиция 10"

    "Переход К-108х8-57х6-20-20С ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 19

    "Позиция 11"

    "Переход К-108х9-57х6-20-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Переход К-114х10-57х6-20-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 68

    "Позиция 13"

    "Переход К-114х6-57х6-20-20С ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Переход К-114х6-57х6-20-20С ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Переход К-114х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Переход К-114х8-57х8-32-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Переход К-114х8-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Переход К-133х8-114х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Переход К-159х10-108х8-12,5-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 20"

    "Переход К-159х10-114х8-20С-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Переход К-159х6-108х6-10-20С ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Переход К-159х6-76х4 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Переход К-159х8-108х6-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Переход К-159х8-108х6-16-20С ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 19

    "Позиция 25"

    "Переход К-159х8-108х6-16-20С ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Переход К-159х8-108х6-16-20С ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Переход К-159х8-114х6-20А-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Переход К-159х8-57х6-20-20С ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 19

    "Позиция 29"

    "Переход К-159х8-57х6-25-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Переход К-159х8-89х6-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 34

    "Позиция 31"

    "Переход К-159х8-89х8-12,5-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 31

    "Позиция 32"

    "Переход К-159х8-89х8-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 17

    "Позиция 33"

    "Переход К-219х10-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Переход К-219х10-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Переход К-219х14-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Переход К-219х16-159х12-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 14

    "Позиция 37"

    "Переход К-219х20-114х11-32-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 17

    "Позиция 38"

    "Переход К-219х6-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Переход К-219х8-114х8-6,3-13ХФА ТУ 1468-010-13709898-2012, приварные катушки L1=110мм L2=220 с антикоррозионным покрытием ТУ 1468-002-48733781-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Переход К-219х8-159х6-20А-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 22

    "Позиция 41"

    "Переход К-219х8-159х6-6,3-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 42"

    "Переход К-219х8-159х8-20А-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 32

    "Позиция 43"

    "Переход К-219х8-168х16-16-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Переход К-219х8-57х6-12,5-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Переход К-273х10-114х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Переход К-273х10-114х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Переход К-273х10-114х8-12,5-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Переход К-273х10-219х10-10-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Переход К-273х10-219х10-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Переход К-273х10-219х8-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 17

    "Позиция 51"

    "Переход К-273х10-219х8-20А-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Переход К-273х12-114х8-12,5-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Переход К-273х12-159х10-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Переход К-273х20-168х16-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Переход К-273х22-168х16-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Переход К-273х7-108х6-10-20С ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Переход К-325х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Переход К-325х10-219х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Переход К-325х10-219х8-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-2003/ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Переход К-325х10-219х8-6,3-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 47

    "Позиция 61"

    "Переход К-325х12-108х6 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Переход К-325х12-114х6-4-06ХФ ТУ 1462-203-0147016-2001, наружное полиуретановое покрытие ТУ 2313-003-48733781-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Переход К-325х12-219х10-13ХФА ТУ 1468-010-593377520-03/ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Переход К-325х12-219х10-20А ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 65"

    "Переход К-325х12-219х12-10-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Переход К-325х8-108х6-10-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Переход К-325х8-159х6-6,3-20А ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Переход К-426х12-325х10- 09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Переход К-426х8-219х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Переход К-530х11-325х10-13ХФА ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 13

    "Позиция 71"

    "Переход К-530х12-273х10-13ХФА ТУ 1462-003-97871747-2012"

    Кол-во: 9

    "Позиция 72"

    "Переход К-57х5-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 21

    "Позиция 73"

    "Переход К-57х5-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Переход К-57х5-25х3-16-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 38

    "Позиция 75"

    "Переход К-57х5-38х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 76"

    "Переход К-57х5-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 17

    "Позиция 77"

    "Переход К-89х10-76х9-25-13ХФА, ударная вязкость KCU=39,2 Дж/см2 при t-60 град.С ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 95

    "Позиция 78"

    "Переход К-89х6-32х2-16-20С ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Переход К-89х6-57х6-20С ТУ 1468-010-593377520-2003/ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 51

    "Позиция 80"

    "Переход К-89х6-57х6-20С-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 59

    "Позиция 81"

    "Переход К-89х6-76х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Переход К-89х6-76х5-4-20С ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Переход К-89х8-57х6-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 83

    "Позиция 84"

    "Переход К-89х8-57х6-16-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "Переход К-89х8-57х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 72

    "Позиция 86"

    "Переход К-89х8-57х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Переход К-89х8-76х6-12,5-13ХФА ТУ 1462-203-0147016-2001"

    Кол-во: 25

    "Позиция 88"

    "Переход К-89х8-76х6-16-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Переход К-89х8-76х6-20С-К50 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 90"

    "Переход К-89х8-76х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 149

    "Позиция 91"

    "Переход П К-159х10-57х8-10-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    "Переход П К-159х10-57х8-10-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Переход П К-159х6-89х6-10-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Переход П К-219х12-114х11-16-13ХФАТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Переход П К-530х10-426х10 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Переход П К-530х12-426х12-10-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Переход ПК 114х8(К48)-76х6(К48)-7,4-0,75-13ХФА-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 22

    "Позиция 98"

    "Переход ПК 114х8-57х6-20-13ХФА ТУ 1468-284-20872280-2005 с приварными катушками L1=L2=250 мм, с внутренним и наружным эпоксидным пок рытием ТУ 1390-041-20872280-2012"

    Кол-во: 7

    "Позиция 99"

    "Переход ПК 159х8(К48)-114х6(К48)-7,4-0,75-13ХФА-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "Переход ПК 273х10(К52)-219х8(К52)-10-0,75-13ХФА-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 273х10(К52)-219х8(К52"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Переход ПК 89х8(К48)-76х6(К48)-7,4-0,75-13ХФА-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Переход ПК-89х8(К48)-76х6(К48)-10-0,75-20С-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 13

    "Позиция 103"

    "Переход ПК-89х8(К48)-76х6(К48)-10-0,75-20С-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 22

    "Позиция 104"

    "Переход ПШ 530(11К50)х325(10К50)-8,3-0,75-УХЛ-13ХФА ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Переход ПШ 530(11К50)х325(10К50)-8,3-0,75-УХЛ-13ХФА ТУ 1469-013-13799654-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Переход ПЭ 325х10(К52)-219х8(К48)-6,3-0,75-13ХФА-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Переход Э-89х8-57х4-12-20С ТУ 1468-284-20872280-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Переход К-57х6-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Переход К-89х8-57х6-13ХФА-К52 ТУ 1468-001-61473758-2011"

    Кол-во: 1

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