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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933439
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов. Собственник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.09.2019 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933439Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.Москва
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933439Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционная закупка в электронной форме на право заключения договора купли-продажи переходов.
Начальная цена
2 736 933,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромнефть-Снабжение
Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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