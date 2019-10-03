www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933517
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лента Электрообогрев (Базовая ЭСН на УКПГ-3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4262
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
n.smetannikova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сметанникова Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Ленты нагревательной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:30 GMT +303.10.2019 10:3003.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Ленты нагревательнойМосква
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 16:3029.11.2019 16:3029.11.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933517Подведение итогов не позднее Поставка Ленты нагревательнойМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Ленты нагревательной
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением №1 к Техническому заданию (Форма ТКП).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Адрес местонахождения
634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22
634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3795
Кол-во: 797
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.