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    Главная / Торги / Закупка сухой строганной доски

    Закупка сухой строганной доски

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933437Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сухой строганной доскиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933437

    Уникальный номер закупки

    337

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сухой строганной доски

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сухой строганной доски

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933437Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сухой строганной доскиКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 09:0030.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933437Дата и время вскрытия заявок Закупка сухой строганной доскиКолпино

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 12:0018.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933437Подведение итогов не позднее Закупка сухой строганной доскиКолпино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933437Подведение итогов не позднее Закупка сухой строганной доскиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сухой строганной доски

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    16.1

    Лесоматериалы, распиленные и строганые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска сухая (хвоя) строганная с 4-х сторон, ГОСТ 8486-86, 1-ый сорт, толщина 30 мм, ширина 130-160 мм, длина 6 м, влажность 6-11%"

    Кол-во: 160

    "Позиция 2"

    "Доска сухая (хвоя) строганная с 4-х сторон, ГОСТ 8486-86, 1-ый сорт, толщина 40 мм, ширина 130-160 мм, длина 6 м, влажность 6-11%"

    Кол-во: 480

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    Поделиться
    Прием заявок:
    28.06.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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