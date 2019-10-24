Лот 1

- Здание 2-х этажное: ресторан-столовая с подвалом, общая площадь 1907,3 кв. м, инв.№ 9159, лит. А, А1, объект №1, кадастровый номер 50:21:0050101:361; - Здание 1 - этажное: кондитерский цех, общая площадь 259,6 кв. м, инв.№ 10537, лит. А, объект №2, кадастровый номер 50:21:0000000:30109; - Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,18 кв.м, кадастровый номер 50:21:0050101:8543; - Земельный участок для размещения здания столовой и подсобных помещений, категория земель: земли поселений, общая площадь 3 590 кв.м,, кадастровый номер 50:21:05 01 01:0028; - Движимое имущество. Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.