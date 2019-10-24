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Номер извещения
ГП933435
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса "Ресторан-столовая", расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, принадлежащего ООО "Газпром управление активами"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Факс
--
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- Здание 2-х этажное: ресторан-столовая с подвалом, общая площадь 1907,3 кв. м, инв.№ 9159, лит. А, А1, объект №1, кадастровый номер 50:21:0050101:361; - Здание 1 - этажное: кондитерский цех, общая площадь 259,6 кв. м, инв.№ 10537, лит. А, объект №2, кадастровый номер 50:21:0000000:30109; - Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,18 кв.м, кадастровый номер 50:21:0050101:8543; - Земельный участок для размещения здания столовой и подсобных помещений, категория земель: земли поселений, общая площадь 3 590 кв.м,, кадастровый номер 50:21:05 01 01:0028; - Движимое имущество. Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933435Подведение итогов не позднее - Здание 2-х этажное: ресторан-столовая с подвалом, общая площадь 1907,3 кв. м, инв.№ 9159, лит. А, А1, объект №1, кадастровый номер 50:21:0050101:361; - Здание 1 - этажное: кондитерский цех, общая площадь 259,6 кв. м, инв.№ 10537, лит. А, объект №2, кадастровый номер 50:21:0000000:30109; - Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,18 кв.м, кадастровый номер 50:21:0050101:8543; - Земельный участок для размещения здания столовой и подсобных помещений, категория земель: земли поселений, общая площадь 3 590 кв.м,, кадастровый номер 50:21:05 01 01:0028; - Движимое имущество. Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Здание 2-х этажное: ресторан-столовая с подвалом, общая площадь 1907,3 кв. м, инв.№ 9159, лит. А, А1, объект №1, кадастровый номер 50:21:0050101:361; - Здание 1 - этажное: кондитерский цех, общая площадь 259,6 кв. м, инв.№ 10537, лит. А, объект №2, кадастровый номер 50:21:0000000:30109; - Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,18 кв.м, кадастровый номер 50:21:0050101:8543; - Земельный участок для размещения здания столовой и подсобных помещений, категория земель: земли поселений, общая площадь 3 590 кв.м,, кадастровый номер 50:21:05 01 01:0028; - Движимое имущество. Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена
90 477 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 350 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
68.10.14.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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