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    Главная / Торги / Требуются фланцы

    Требуются фланцы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933434Дата и время окончания срока приема заявок Требуются фланцы по цертежам. По 12 шт каждой позицииНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933434

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Требуются фланцы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертежи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Юридический адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Почтовый адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Контактный телефон

    +7 905 192-03-96

    Факс

    +7 831 260-04-30

    Адрес электронной почты

    SamovikD@gzas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самовик Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Требуются фланцы по цертежам. По 12 шт каждой позиции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 16:00 GMT +327.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933434Дата и время окончания срока приема заявок Требуются фланцы по цертежам. По 12 шт каждой позицииНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 16:0027.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933434Дата и время вскрытия заявок Требуются фланцы по цертежам. По 12 шт каждой позицииНижний Новгород

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 23:5930.09.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933434Подведение итогов не позднее Требуются фланцы по цертежам. По 12 шт каждой позицииНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Требуются фланцы по цертежам. По 12 шт каждой позиции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по 12 шт каждой позиции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В рамках переговоров
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Адрес местонахождения

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.220

    Фланцы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Чертежи

    23.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланцы"

    Кол-во: 12

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