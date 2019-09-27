www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933434
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Требуются фланцы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Почтовый адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Контактный телефон
+7 905 192-03-96
Факс
+7 831 260-04-30
Адрес электронной почты
SamovikD@gzas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самовик Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Требуются фланцы по цертежам. По 12 шт каждой позиции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 16:00 GMT +327.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933434Дата и время окончания срока приема заявок Требуются фланцы по цертежам. По 12 шт каждой позицииНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 16:0027.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933434Дата и время вскрытия заявок Требуются фланцы по цертежам. По 12 шт каждой позицииНижний Новгород
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Требуются фланцы по цертежам. По 12 шт каждой позиции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по 12 шт каждой позиции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний НовгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Адрес местонахождения
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
28.14.20.220
Документация лота
Кол-во: 12
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