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Номер извещения
31908328570
Уникальный номер закупки
28-ЭЗК2019
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (бакалея)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 17:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 225
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
v.vasilyuk@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василюк Виктор Васильевич
Место рассмотрения предложений
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (бакалея)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (бакалея)
Начальная цена
202 470,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок) и Проекту договора (Приложение №3 к Извещению о проведении запроса котировок)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Череповец, Вологодской обл. Советский пр-т, 126 №1, г.Череповец, Вологодской обл. Советский пр-т, 126 №2, г.Череповец, Вологодской обл. Советский пр-т, 126 №5, г.Вологда, ул.Кутузова, 24 №2, г.Вологда, ул.Кутузова, 24 №7, г.Вологда, ул.Кутузова, 24 №8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
46.38.2
46.38
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11220
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