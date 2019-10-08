Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, в срок не позднее чем 8 (восемь) рабочих дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем, за продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, в срок не позднее чем 25 (двадцать пять) календарных дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем, за продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем 30 (тридцать) календарных дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) и/или товарно-транспортной накладной (1-Т), представления заказчику счет-фактуры.