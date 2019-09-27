Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик за свой счет и своими силами поставляет Товар до склада Покупателя, расположенного по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». Поставка Товара осуществляется с соблюдением температурного режима +2+80С. При нахождении в пути более 4 часов транспортное средство для доставки Товара должно быть оборудовано термографом для контроля температурной цепи. Покупателю при выгрузке Товара предоставляется график температуры на бумажном носителе с момента погрузки Товара на складе Поставщика до момента приемки Товара Покупателем. Срок годности товара должен составлять не менее 50% от остаточногоРассчитать логистику >