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Номер извещения
31908326563
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров ветеринарного назначения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-72-58
Факс
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Адрес электронной почты
tender2@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Светлана Павловна
Место рассмотрения предложений
Асбест
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров ветеринарного назначения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров ветеринарного назначения
Начальная цена
2 652 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 536 тыс. доз
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик за свой счет и своими силами поставляет Товар до склада Покупателя, расположенного по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». Поставка Товара осуществляется с соблюдением температурного режима +2+80С. При нахождении в пути более 4 часов транспортное средство для доставки Товара должно быть оборудовано термографом для контроля температурной цепи. Покупателю при выгрузке Товара предоставляется график температуры на бумажном носителе с момента погрузки Товара на складе Поставщика до момента приемки Товара Покупателем. Срок годности товара должен составлять не менее 50% от остаточногоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
21.20
21.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3536
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