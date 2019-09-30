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    Главная / Торги / запрос ценовых котировок на поставку прожекторов Vision X

    запрос ценовых котировок на поставку прожекторов Vision X

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933429Дата и время окончания срока приема заявок запрос ценовых котировок на поставку прожекторов Vision XКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933429

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос ценовых котировок на поставку прожекторов Vision X

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 12:00

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3253

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Lashkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лашкарева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на поставку прожекторов Vision X

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933429Дата и время окончания срока приема заявок запрос ценовых котировок на поставку прожекторов Vision XКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 08:0030.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933429Дата и время вскрытия заявок запрос ценовых котировок на поставку прожекторов Vision XКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.201926.11.2019 10:3026.11.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933429Подведение итогов не позднее запрос ценовых котировок на поставку прожекторов Vision XКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на поставку прожекторов Vision X

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.40.39.113

    Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    155 927
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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