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Номер извещения
ГП933431
Уникальный номер закупки
537-622/19
Наименование закупки
Наладка и ТО печи 5*25 в цехе №15.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-07
Факс
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Адрес электронной почты
adushkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Адушкин Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Наладка и техническое обслуживание термической печи №1 с выкатным подом 5*25 (инв.№65453) в цехе №15.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 12:00 GMT +326.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933431Дата и время окончания срока приема заявок Наладка и техническое обслуживание термической печи №1 с выкатным подом 5*25 (инв.№65453) в цехе №15.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 12:0026.09.2019 12:0026.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933431Дата и время вскрытия заявок Наладка и техническое обслуживание термической печи №1 с выкатным подом 5*25 (инв.№65453) в цехе №15.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Наладка и техническое обслуживание термической печи №1 с выкатным подом 5*25 (инв.№65453) в цехе №15.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех. заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тех. заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
28.2
28.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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