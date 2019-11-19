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Номер извещения
31908327219
Уникальный номер закупки
19/МОФМЭ/012
Наименование закупки
Ремонт электродвигателей согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 20893
Факс
+7 498 540-38-08
Адрес электронной почты
Viktor.Krupin@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Крупин Виктор Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Видное
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт электродвигателей согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2019 14:00 GMT +319.11.2019 14:0019.11.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908327219Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт электродвигателей согласно ТЗВидное
Подведение итогов не позднее
06.12.2019 14:0006.12.2019 14:0006.12.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327219Подведение итогов не позднее Ремонт электродвигателей согласно ТЗВидное
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт электродвигателей согласно ТЗ
Начальная цена
1 234 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
оказания услуг: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13, К1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
33.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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