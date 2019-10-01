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Номер извещения
31908327328
Уникальный номер закупки
ВК-ТС-126-19
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на Разработку плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийна опасных производственных объектах для АО «ПКС-Тепловые сети» в 2019 году для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-ТС-126-19).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53 доб. 1153
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах
Начальная цена
468 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Петрозаводск, Республика КарелияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
72.19.2
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 390000
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