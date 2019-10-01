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    Главная / Торги / Закупка датчика силы

    Закупка датчика силы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933423Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчика силыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933423

    Уникальный номер закупки

    336

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка датчика силы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка датчика силы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933423Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчика силыКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933423Дата и время вскрытия заявок Закупка датчика силыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 12:0004.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933423Подведение итогов не позднее Закупка датчика силыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933423Подведение итогов не позднее Закупка датчика силыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка датчика силы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    26.51.8

    Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик силы механический Simpson Technologies GmbH (арт.0042125)"

    Кол-во: 1

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