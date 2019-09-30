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Номер извещения
31908326261
Уникальный номер закупки
02/09/2019
Наименование закупки
Оказание услуг по экспертизе затрат за 2018 год и ожидаемых показателей за 2019 год на предмет их экономической обоснованности и по экспертизе экономической обоснованности расходов и прибыли, включаемых в расчет размера платы за снабженческо-сбытовые услуги по реализации газа на территории Тульской области на 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, 79
Почтовый адрес
300012, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, 79
Контактный телефон
+7 4872 32-62-26
Факс
+7 4872 33-15-15
Адрес электронной почты
f1504@mrgtula.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьев Николай Юрьевич
Место рассмотрения предложений
город Тула
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Оказание услуг по экспертизе затрат за 2018 год и ожидаемых показателей за 2019 год на предмет их экономической обоснованности и по экспертизе экономической обоснованности расходов и прибыли, включаемых в расчет размера платы за снабженческо-сбытовые услуги по реализации газа на территории Тульской области на 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201907.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908326261Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертизе затрат за 2018 год и ожидаемых показателей за 2019 год на предмет их экономической обоснованности и по экспертизе экономической обоснованности расходов и прибыли, включаемых в расчет размера платы за снабженческо-сбытовые услуги по реализации газа на территории Тульской области на 2020 годгород Тула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по экспертизе затрат за 2018 год и ожидаемых показателей за 2019 год на предмет их экономической обоснованности и по экспертизе экономической обоснованности расходов и прибыли, включаемых в расчет размера платы за снабженческо-сбытовые услуги по реализации газа на территории Тульской области на 2020 год
Начальная цена
2 520 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
300012, г. Тула, пр. Ленина , 79Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Тула
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тула
Адрес местонахождения
300012, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, 79
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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