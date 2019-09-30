Оказание услуг по экспертизе затрат за 2018 год и ожидаемых показателей за 2019 год на предмет их экономической обоснованности и по экспертизе экономической обоснованности расходов и прибыли, включаемых в расчет размера платы за снабженческо-сбытовые услуги по реализации газа на территории Тульской области на 2020 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908326261 Уникальный номер закупки 02/09/2019 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по экспертизе затрат за 2018 год и ожидаемых показателей за 2019 год на предмет их экономической обоснованности и по экспертизе экономической обоснованности расходов и прибыли, включаемых в расчет размера платы за снабженческо-сбытовые услуги по реализации газа на территории Тульской области на 2020 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Тула

Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тула Юридический адрес 300012, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, 79 Почтовый адрес 300012, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, 79 Контактный телефон +7 4872 32-62-26 Факс +7 4872 33-15-15 Адрес электронной почты f1504@mrgtula.ru Ф.И.О. контактного лица Воробьев Николай Юрьевич Место рассмотрения предложений город Тула Закупки и тендеры Тульская область Закупки и тендеры Услуги юридические и бухгалтерские Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru