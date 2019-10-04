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Номер извещения
ГП933519
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка рефлектометра и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4188
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.peshkov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пешков Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рефлектометра и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:00 GMT +304.10.2019 15:0004.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933519Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рефлектометра и комплектующихМосква
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 16:0029.11.2019 16:0029.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933519Подведение итогов не позднее Поставка рефлектометра и комплектующихМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рефлектометра и комплектующих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
26.70.23.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1000
Кол-во: 1
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