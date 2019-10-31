Условия договора

ВАЖНО!!! Техническое задание, чертежи а также рабочую документацию можно получить после подписания соглашения конфиденциальности и направления на e-mail: al.sergeev@gazartstroy.ru 174 -шт

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

-силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание габаритов, веса продукции должны быть включены в направленное ТКП. - силами поставщика по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212Рассчитать логистику >