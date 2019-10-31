www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933530
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ЖБ плит на обьект: УМВГК 2 этап.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4442
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
al.sergeev@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ЖБ плит на обьект: УМВГК 2 этап.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2019 13:00 GMT +331.10.2019 13:0031.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933530Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЖБ плит на обьект: УМВГК 2 этап.Москва
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 13:0008.11.2019 13:0008.11.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933530Подведение итогов не позднее Поставка ЖБ плит на обьект: УМВГК 2 этап.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЖБ плит на обьект: УМВГК 2 этап.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВАЖНО!!! Техническое задание, чертежи а также рабочую документацию можно получить после подписания соглашения конфиденциальности и направления на e-mail: al.sergeev@gazartstroy.ru 174 -шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
-силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание габаритов, веса продукции должны быть включены в направленное ТКП. - силами поставщика по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
23.61.12.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 21
Кол-во: 54
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 22
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 8
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.