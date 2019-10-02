Конкурентный отбор в электронной форме на поставку комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехники для нужд ООО "РВК-Воронеж"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908325985 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор в электронной форме на поставку комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехники для нужд ООО "РВК-Воронеж" Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация отмена

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ Юридический адрес 394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90, Почтовый адрес 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90 Контактный телефон +7 473 206-77-07 доб. 1640 Факс +7 473 260-54-38 Адрес электронной почты ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Иващенко Вероника Андреевна Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Воронежская область Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование Ключевые слова:

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