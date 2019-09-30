www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908326144
Уникальный номер закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 054/ГЭС/2019
Наименование закупки
Поставка (приобретение) контейнеров для накопления твердых коммунальных и промышленных отходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
Почтовый адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Контактный телефон
+7 8512 29-00-29 доб. 2091
Факс
--
Адрес электронной почты
info@ges-povolje.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапов Николай Федорович
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение (поставка) контейнеров для сбора отходов (лампы ртутные, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 10:50 GMT +330.09.2019 10:5030.09.2019 10:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908326144Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение (поставка) контейнеров для сбора отходов (лампы ртутные, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства)Астрахань
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 11:0030.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908326144Дата и время вскрытия заявок Приобретение (поставка) контейнеров для сбора отходов (лампы ртутные, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства)Астрахань
Подведение итогов не позднее
01.10.2019 11:0001.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908326144Подведение итогов не позднее Приобретение (поставка) контейнеров для сбора отходов (лампы ртутные, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства)Астрахань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.201901.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908326144Подведение итогов не позднее Приобретение (поставка) контейнеров для сбора отходов (лампы ртутные, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства)Астрахань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение (поставка) контейнеров для сбора отходов (лампы ртутные, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства)
Начальная цена
250 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, станция Нововолжская, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
29.20.21.129
29.20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 36
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.