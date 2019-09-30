Поставка (приобретение) контейнеров для накопления твердых коммунальных и промышленных отходов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Покупателем за фактически поставленный товар путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика не более чем в течение 10 (десяти) дней на основании подписанной сторонами товарной накладной, счета-фактуры и акта приема-передачи товара