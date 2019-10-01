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    Главная / Торги / Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1С

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1С

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908326015Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1СКоролёвПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908326015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1С

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    проект договора

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Юридический адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Почтовый адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 750-40-50 доб. 1353

    Факс

    +7 499 750-40-50 доб. 1449

    Адрес электронной почты

    zakupki@npoit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нуждина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Королёв

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги по управлению компьютерными системами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1С

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 11:00 GMT +301.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908326015Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1СКоролёв

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 11:0001.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908326015Дата и время вскрытия заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1СКоролёв

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 14:0003.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908326015Подведение итогов не позднее Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1СКоролёв

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1С

    Начальная цена

    1 431 888,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим задание и проектом договора (раздел 8, 9 настоящей документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По адресу местонахождения Заказчика (Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты – безналичная. Срок и порядок оплаты: Вознаграждение в размере 100%, в течение 25 (двадцать пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи прав пользования
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ИТ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Адрес местонахождения

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12.130

    Услуги по сопровождению компьютерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03.12

    Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно"

    Кол-во: 1

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