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Номер извещения
31908326015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1С
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Почтовый адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Контактный телефон
+7 499 750-40-50 доб. 1353
Факс
+7 499 750-40-50 доб. 1449
Адрес электронной почты
zakupki@npoit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нуждина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Королёв
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1С
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 11:00 GMT +301.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908326015Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1СКоролёв
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 11:0001.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908326015Дата и время вскрытия заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1СКоролёв
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 14:0003.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908326015Подведение итогов не позднее Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1СКоролёв
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ): Программный продукт «1С» и обновление 1С
Начальная цена
1 431 888,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим задание и проектом договора (раздел 8, 9 настоящей документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По адресу местонахождения Заказчика (Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 2)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ИТ
Все закупки и тендеры АО НПО ИТ
Адрес местонахождения
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
62.03.12.130
62.03.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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