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    Главная / Торги / Выбор подрядчика на выполнение комплекса работ по рекультивации карьера песка №1, подъездной дороги на Береговом НГКМ, площадки производственной (площадка складирования грунта). Общая площадь нарушенных земель – 25,3915 га.

    Выбор подрядчика на выполнение комплекса работ по рекультивации карьера песка №1, подъездной дороги на Береговом НГКМ, площадки производственной (площадка складирования грунта). Общая площадь нарушенных земель – 25,3915 га.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933461Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.Пуровский район, пгт УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933461

    Уникальный номер закупки

    1415_ЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор подрядчика на выполнение комплекса работ по рекультивации карьера песка №1, подъездной дороги на Береговом НГКМ, площадки производственной (площадка складирования грунта). Общая площадь нарушенных земель – 25,3915 га.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Согласование Департамента природных ресурсов ЯНАО

    Проект рекультивации

    Техническое задание

    Форма КП по видам работ

    Форма КП по объектам

    Формы для заполнения

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Юридический адрес

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Контактный телефон

    +7 34949 3-24-24

    Факс

    +7 34949 3-24-11

    Адрес электронной почты

    Ivanova@pur.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Надежда Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский район, пгт Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 12:00 GMT +303.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933461Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.Пуровский район, пгт Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 12:0003.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933461Дата и время вскрытия заявок Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.Пуровский район, пгт Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 14:0018.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933461Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.Пуровский район, пгт Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933461Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.Пуровский район, пгт Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ямало-Ненецкий АО, Береговое ГКМ, объекты ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных Работ по настоящему Договору производится Заказчиком, при наличии оригинала Договора и выставленного Подрядчиком счета на оплату, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания формы КС-2 без замечаний
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВАТЭК-ПУР
    Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР

    Адрес местонахождения

    629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406

    629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254

    Классификатор ОКПД2

    39

    Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    23.09.2019

    Согласование Департамента природных ресурсов ЯНАО

    23.09.2019

    Проект рекультивации

    23.09.2019

    Техническое задание

    23.09.2019

    Форма КП по видам работ

    23.09.2019

    Форма КП по объектам

    23.09.2019

    Формы для заполнения

    23.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дорога автомобильная (Подъездная автодорога к карьеру К-1) (3,1123 га))"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Дорога автомобильная (Подъездная дорога на площадку карьера К-1) (0,6858 га)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Площадка производственная (площадка для складирования грунта) (7,0934 га)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сухоройный карьер песка №1 (14,5 га)"

    Кол-во: 1

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