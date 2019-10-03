Лот 1

Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.