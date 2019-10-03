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Номер извещения
ГП933461
Уникальный номер закупки
1415_ЗП
Наименование закупки
Выбор подрядчика на выполнение комплекса работ по рекультивации карьера песка №1, подъездной дороги на Береговом НГКМ, площадки производственной (площадка складирования грунта). Общая площадь нарушенных земель – 25,3915 га.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
Контактный телефон
+7 34949 3-24-24
Факс
+7 34949 3-24-11
Адрес электронной почты
Ivanova@pur.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Надежда Александровна
Место рассмотрения предложений
Пуровский район, пгт Уренгой
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Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 12:00 GMT +303.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933461Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.Пуровский район, пгт Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 12:0003.10.2019 12:0003.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933461Дата и время вскрытия заявок Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.Пуровский район, пгт Уренгой
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 14:0018.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933461Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.Пуровский район, пгт Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933461Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.Пуровский район, пгт Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрядчик обязуется провести рекультивацию нарушенных земель (лесных) участков, расположенных на территории Пуровского района, Таркосалинского лесничества, Уренгойского участкового лесничества, в соответствии с Проектом рекультивации нарушенных земель лесного фонда, согласованным Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Техническим заданием на проведение рекультивации нарушенных земельных (лесных) участков (Приложение № 1), а также в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ямало-Ненецкий АО, Береговое ГКМ, объекты ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВАТЭК-ПУР
Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР
Адрес местонахождения
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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