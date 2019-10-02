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Номер извещения
ГП933417
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение ремонта системы отопления с газовыми инфракрасными излучателями ц.33,34 ПАО "Ижорские заводы" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 911 972-02-09
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Arina.Bashanova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Башанова Арина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Проведение ремонта системы отопления с газовыми инфракрасными излучателями ц.33,34 ПАО "Ижорские заводы" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 08:30 GMT +302.10.2019 08:3002.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933417Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонта системы отопления с газовыми инфракрасными излучателями ц.33,34 ПАО "Ижорские заводы" в 2019 годуКолпино
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 09:0002.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933417Дата и время вскрытия заявок Проведение ремонта системы отопления с газовыми инфракрасными излучателями ц.33,34 ПАО "Ижорские заводы" в 2019 годуКолпино
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 11:3007.10.2019 11:3007.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933417Подведение итогов не позднее Проведение ремонта системы отопления с газовыми инфракрасными излучателями ц.33,34 ПАО "Ижорские заводы" в 2019 годуКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение ремонта системы отопления с газовыми инфракрасными излучателями ц.33,34 ПАО "Ижорские заводы" в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196653, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина д. б/н, территория Ижорских заводов", ПАО "ИЗ" цех 33,34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
33.12.29.900
33.19
Документация лота
Кол-во: 1
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