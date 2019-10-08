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    Главная / Торги / Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933415Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933415

    Уникальный номер закупки

    01.10/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 10:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос пердложений

    Соглашение о конфиденциальности

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11

    Контактный телефон

    +7 861 210-48-15 доб. 2125

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vladimir.dunaev.yufo@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дунаев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933415Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 10:3008.10.2019 10:3008.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933415Дата и время вскрытия заявок Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2019 15:0015.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933415Подведение итогов не позднее Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933415Подведение итогов не позднее Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    город КраснодарРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный

    Адрес местонахождения

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11

    Классификатор ОКПД2

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Специализированный бронированный автомобиль на базе «Фольксваген T6 TDI» "

    Кол-во: 1

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