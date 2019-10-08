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Номер извещения
ГП933415
Уникальный номер закупки
01.10/19
Наименование закупки
Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11
Почтовый адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11
Контактный телефон
+7 861 210-48-15 доб. 2125
Факс
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Адрес электронной почты
vladimir.dunaev.yufo@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дунаев Владимир Игоревич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933415Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 10:3008.10.2019 10:3008.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933415Дата и время вскрытия заявок Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Подведение итогов не позднее
15.10.2019 15:0015.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933415Подведение итогов не позднее Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»Краснодар
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение специализированного бронированного автомобиля на базе «Фольксваген T6 TDI» для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Южный»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город КраснодарРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
Адрес местонахождения
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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