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    Главная / Торги / электродвигатели

    электродвигатели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 15:3917.10.2019 15:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933412Дата и время окончания срока приема заявок электродвигателиНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933412

    Уникальный номер закупки

    48

    Номер закупки

    Наименование закупки

    электродвигатели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 10:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    зд

    проект спецификации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 411 14-79669 доб. 5

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Irina.Kazyra@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Казыра Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электродвигатели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 15:39 GMT +317.10.2019 15:3917.10.2019 15:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933412Дата и время окончания срока приема заявок электродвигателиНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2019 11:3015.11.2019 11:3015.11.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933412Подведение итогов не позднее электродвигателиНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.11.201915.11.2019 11:3015.11.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933412Подведение итогов не позднее электродвигателиНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    39

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.2

    Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) переменного тока

    27.11.1

    Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    проект спецификации

    23.09.2019

    ЗД

    23.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эл. двигатель АИР 280 М4 У2 (132/1500) IM 1001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Эл. двигатель АИР250 М4 90кВт 1500 об/мин IМ1081"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "электродвигатель WEG W22High Eff 315S/M-0,4 Р=160кВт 1490об/ IP65"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Эл.двигатели 5АИ355S4 250 квт 1480 об/мин исп.1М1001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Эл. двигатель АИР 71В2 1.1кВт 3000 об/мин 1М 3081"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Эл. двигатель АИР 80А2 1.5кВт 3000 об/мин 1М 3081"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Электродвигатель АИР355М6У1 200кВт 1000 об/мин IP55 IM1081"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Электродвигатель 2SIE250M6 380B IM1001 IP66 Кл.из. H S1 DIN 37-кВт 1000-об/мин"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Электродвигатель 5АИ 200 L8 22/750 IM1001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Вибратор ИВ-98Б (380В 0,9 кВт 3000об/мин)"

    Кол-во: 2

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