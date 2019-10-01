Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на Организацию корпоративного мероприятия «Новый год -2020» для сотрудников АО «ПКС-Тепловые сети» в 2019 году для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-ТС-125-19).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908325808 Уникальный номер закупки ВК-ТС-125-19 Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на Организацию корпоративного мероприятия «Новый год -2020» для сотрудников АО «ПКС-Тепловые сети» в 2019 году для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-ТС-125-19). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Конкурсная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Почтовый адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Контактный телефон +7 8142 71-00-53 доб. 1153 Факс -- Адрес электронной почты e.zazulina@rks.karelia.ru Ф.И.О. контактного лица Зазулина Евгения Александровна Место рассмотрения предложений Петрозаводск Закупки и тендеры Карелия Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru