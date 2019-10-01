Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичная форма оплаты платеж в размере 100 % (сто процентов) стоимости Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора на основании выставленного Поставщиком счета Поставка Товара осуществляется единовременно в течение 10 рабочих дней после поступления предоплаты