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    Главная / Торги / Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадки

    Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933403Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадкиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933403

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП933403_second_parts_protocol.rtf

    Извещение

    Приложение№1 к Извещению

    Приложение №2 к Извещению

    Приложение №3 к Извещению

    Типовой договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3130

    Факс

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Zinger@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зингер Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 13:00 GMT +307.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933403Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадкиКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 13:0007.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933403Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадкиКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 14:0029.11.2019 14:0029.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933403Подведение итогов не позднее Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадкиКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 14:0029.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933403Подведение итогов не позднее Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадкиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Территория г. Колпино и Ижорской промышленной площадкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после оказания услуг (на основании подписанных обеими сторонами Актов выполненных работ и путевых листов с отметкой диспетчера) в течение 30 (тридцати) рабочих дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/535174/name/5dfcd5a628e6d6.71157632

    20.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадки"

    Кол-во: 1

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