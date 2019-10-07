www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933403
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3130
Факс
Адрес электронной почты
Svetlana.Zinger@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Зингер Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 13:00 GMT +307.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933403Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадкиКолпино
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 13:0007.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933403Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадкиКолпино
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 14:0029.11.2019 14:0029.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933403Подведение итогов не позднее Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадкиКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по развозке персонала автобусами городского типа по территории г. Колпино и Ижорской промышленной площадки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Территория г. Колпино и Ижорской промышленной площадкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.