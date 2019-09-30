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    Главная / Торги / Противопожарные средства

    Противопожарные средства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарных средствМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933425

    Уникальный номер закупки

    1527/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Противопожарные средства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    ТЗ

    Форма КП

    Извещение

    181016_Карточка_предприятия.ред.(Директор_Фенин_М.О._ПОДПИСАНА).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1940

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    ser.davydov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка противопожарных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарных средствМосква

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 13:0004.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933425Подведение итогов не позднее Поставка противопожарных средствМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933425Подведение итогов не позднее Поставка противопожарных средствМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарных средств

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.129

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АСТ "Пирокорд""

    Кол-во: 225

    "Позиция 2"

    "ПироСтикер АСТ 45 (45 литров) IP20 -40/+40 град.С tсраб.=100град.С"

    Кол-во: 23

    "Позиция 3"

    "ПироСтикер АСТ 25 (25 литров) IP20 -40/+40 град.С tсраб.=120град.С"

    Кол-во: 17

    "Позиция 4"

    "ПироСтикер АСТ 15 (15 литров) IP20 -40/+40 град.С tсраб.=120град.С"

    Кол-во: 47

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