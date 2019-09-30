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Номер извещения
ГП933425
Уникальный номер закупки
1527/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Противопожарные средства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 11:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1940
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
ser.davydov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдов Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка противопожарных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарных средствМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 13:0004.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933425Подведение итогов не позднее Поставка противопожарных средствМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противопожарных средств
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
26.30.50.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 225
Кол-во: 23
Кол-во: 17
Кол-во: 47
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