Поставка машины трелевочной гусеничной МТЧ-4 с буровой установкой УРБ для нужд АО «Сибирское ПГО»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: в размере 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. в т.ч. НДС - 20% в виде предварительной оплаты в срок не позднее 24 сентября 2019 г.; окончательный расчет в сумме 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. в т.ч. НДС - 20% в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Товара. Товар должен быть поставлен не позднее 01 октября 2019, при условии своевременного получения Поставщиком предварительной оплаты