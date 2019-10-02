по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту специальной техники для нужд АО «Волгоградгоргаз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908325397 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту специальной техники для нужд АО «Волгоградгоргаз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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