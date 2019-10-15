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Номер извещения
ГП933399
Уникальный номер закупки
ЮНГ КС 19
Наименование закупки
Инженерная подготовка (отсыпка) объекта "Дожимная компрессорная станция сырого газа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 09:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-62
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Glushnevskiy.Viktor@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глушневский Виктор Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Инженерная подготовка (отсыпка) объекта "Дожимная компрессорная станция сырого газа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 08:00 GMT +315.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933399Дата и время окончания срока приема заявок Инженерная подготовка (отсыпка) объекта "Дожимная компрессорная станция сырого газа"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 08:0015.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933399Дата и время вскрытия заявок Инженерная подготовка (отсыпка) объекта "Дожимная компрессорная станция сырого газа"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 10:0030.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933399Подведение итогов не позднее Инженерная подготовка (отсыпка) объекта "Дожимная компрессорная станция сырого газа"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инженерная подготовка (отсыпка) объекта "Дожимная компрессорная станция сырого газа"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Техническое задание
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Техническое заданиеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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