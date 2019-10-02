Конкурентный отбор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках ИПЗП «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ООО «Энергия» по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а к централизованной системе холодного водоснабжения»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908325223 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках ИПЗП «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ООО «Энергия» по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а к централизованной системе холодного водоснабжения» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры документация

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