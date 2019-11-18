Запрос предложений на закупку запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 на автосамосвалах БелАЗ в 2020 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933398 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на закупку запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 на автосамосвалах БелАЗ в 2020 г. Валюта процедуры USD Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ

Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК Юридический адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Почтовый адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Контактный телефон +7 39151 3-41-85 Факс -- Адрес электронной почты Aleksandra.Nesterenko@rusal.com Ф.И.О. контактного лица Нестеренко Александра Валерьевна Место рассмотрения предложений Ачинск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова: ремонт

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