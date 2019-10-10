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    Главная / Торги / Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика

    Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 15:0010.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908325092Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908325092

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 08:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И УСЛУГ КУЛИНАР
    Все закупки и тендеры ГАПОУ СО ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И УСЛУГ КУЛИНАР, ГАПОУ СО ТИПУ КУЛИНАР

    Юридический адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 128

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 128

    Контактный телефон

    +7 912 245-09-92

    Факс

    +7 343 355-23-28

    Адрес электронной почты

    n-a.bugaeva@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламгалиев Феликс Галиаскарович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги частных охранных служб

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 15:00 GMT +310.10.2019 15:0010.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908325092Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 06:0011.10.2019 06:0011.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908325092Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 06:0011.10.2019 06:0011.10.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908325092Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 06:0011.10.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908325092Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика

    Начальная цена

    3 317 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Исполнитель обязан оказать услуги по охране объектов и имущества, в том числе: 1. Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 2. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств; 3. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Количество постов круглосуточной охраны – 3, количество часов охраны – 28 848 ч. Охрана объектов должна осуществляться ежедневно в установленном режиме: с 08.00 28 декабря 2019 г. по 24:00 31 января 2021 г. (включительно)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 128– учебное здание. г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1, корпус 4- общежитие. г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 16 – учебное здание.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок оплаты: Заказчик оплачивает услугу в течение 30 календарных дней после получения от Исполнителя необходимого пакета документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАПОУ СО ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И УСЛУГ КУЛИНАР, ГАПОУ СО ТИПУ КУЛИНАР
    Все закупки и тендеры ГАПОУ СО ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И УСЛУГ КУЛИНАР, ГАПОУ СО ТИПУ КУЛИНАР

    Адрес местонахождения

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 128

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Документация

    23.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 38464

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