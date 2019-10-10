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Номер извещения
31908325092
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 08:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 128
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 128
Контактный телефон
+7 912 245-09-92
Факс
+7 343 355-23-28
Адрес электронной почты
n-a.bugaeva@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламгалиев Феликс Галиаскарович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 15:00 GMT +310.10.2019 15:0010.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908325092Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 06:0011.10.2019 06:0011.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908325092Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 06:0011.10.2019 06:0011.10.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908325092Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика
Начальная цена
3 317 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Исполнитель обязан оказать услуги по охране объектов и имущества, в том числе: 1. Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 2. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств; 3. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Количество постов круглосуточной охраны – 3, количество часов охраны – 28 848 ч. Охрана объектов должна осуществляться ежедневно в установленном режиме: с 08.00 28 декабря 2019 г. по 24:00 31 января 2021 г. (включительно)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 128– учебное здание. г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1, корпус 4- общежитие. г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 16 – учебное здание.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАПОУ СО ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И УСЛУГ КУЛИНАР, ГАПОУ СО ТИПУ КУЛИНАР
Все закупки и тендеры ГАПОУ СО ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И УСЛУГ КУЛИНАР, ГАПОУ СО ТИПУ КУЛИНАР
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 128
80.10.12.000
80.10
Документация лота
Кол-во: 38464
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