Оказание услуг по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников, а так же имущества Заказчика

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Исполнитель обязан оказать услуги по охране объектов и имущества, в том числе: 1. Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 2. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств; 3. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Количество постов круглосуточной охраны – 3, количество часов охраны – 28 848 ч. Охрана объектов должна осуществляться ежедневно в установленном режиме: с 08.00 28 декабря 2019 г. по 24:00 31 января 2021 г. (включительно)