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    Главная / Торги / Создание системы коммерческого учета водопотребления речной воды для нужд МОФ ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и АО "Москокс" согласно ТЗ

    Создание системы коммерческого учета водопотребления речной воды для нужд МОФ ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и АО "Москокс" согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908325410Дата и время окончания срока приема заявок Создание системы коммерческого учета водопотребления речной воды для нужд МОФ ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и АО "Москокс" согласно ТЗг.ВидноеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908325410

    Уникальный номер закупки

    19/МОФМЭ/011

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Создание системы коммерческого учета водопотребления речной воды для нужд МОФ ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и АО "Москокс" согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ведомость материалов

    Ведомость работ

    внесение изменений

    проект договора

    Техническое задание

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Московский областной филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МОФ ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 20893

    Факс

    +7 498 540-38-08

    Адрес электронной почты

    Viktor.Krupin@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Крупин Виктор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Видное

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Создание системы коммерческого учета водопотребления речной воды для нужд МОФ ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и АО "Москокс" согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201921.11.2019 16:0021.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908325410Подведение итогов не позднее Создание системы коммерческого учета водопотребления речной воды для нужд МОФ ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и АО "Москокс" согласно ТЗг.Видное

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Создание системы коммерческого учета водопотребления речной воды для нужд МОФ ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и АО "Москокс" согласно ТЗ

    Начальная цена

    1 977 777,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703,Россия, Московская область,Ленинский район,г.Видное,Белокаменное шоссе,владение 13, ТЭЦ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" на территории АО МоскоксРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры.Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры. Работы должны быть завершены и выполнены Исполнителем и сданы Заказчику в сроки, определяемые Договором и приложениями к Договору, необходимыми, в соответствии с НТД. По окончании работ организация выполняющая услугу должна предоставить заказчику всю отчетную документацию.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    43.2

    Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Классификатор ОКВЭД2

    43.2

    Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Создание системы коммерческого учета водопотребления речной воды для нужд МОФ ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и АО "Москокс" согласно ТЗ»"

    Кол-во: 1

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