"«Создание системы коммерческого учета водопотребления речной воды для нужд МОФ ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и АО "Москокс" согласно ТЗ»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры.Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры. Работы должны быть завершены и выполнены Исполнителем и сданы Заказчику в сроки, определяемые Договором и приложениями к Договору, необходимыми, в соответствии с НТД. По окончании работ организация выполняющая услугу должна предоставить заказчику всю отчетную документацию.