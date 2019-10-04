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    Главная / Торги / Приобретение буровых шарошечных долот (коронок) 2019 согласно условиям в Тех.задании.

    Приобретение буровых шарошечных долот (коронок) 2019 согласно условиям в Тех.задании.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 11:3004.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933397Дата и время окончания срока приема заявок Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933397

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение буровых шарошечных долот (коронок) 2019 согласно условиям в Тех.задании.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 08:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение№7.2. - Тех.задание2 УДиГР долото

    Тех.задание №7.3. - Тех.задание3 УДиГР PDC

    Приложение №1 - Закупочная документация

    Приложение_№2_Договор__поставки.rtf

    Приложение№3 - Проект спецификации

    Приложение №4 - Приложение к договору ДВБ

    Приложение №6 - Соглашение о правах и обязанностях

    Приложение №7.1. - Тех.задание 1 УОДУ долото

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-24-22

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    biryukovaoa@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бирюкова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:30 GMT +304.10.2019 11:3004.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933397Дата и время окончания срока приема заявок Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 06:0030.11.2019 06:0030.11.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933397Подведение итогов не позднее Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 06:0030.11.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933397Подведение итогов не позднее Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Покупка шарошечных буровых долот (коронок) в 4 ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс" Кемеровская область , г.Междуреченск, Южная пром.зонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.62.30.222

    Долота, включая с рабочей частью из алмаза

    25.73.60.120

    Инструменты для бурения скальных пород или грунтов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Буровое долото (коронка) PDC 98 P2 3-66 8-3"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Буровое долото(коронка) PDC 75(76) P2 3-33 6-3"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Долото шарошечное III 98,4 A-CS83Z-R1016"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Долото шарошечное III 120,6 A-CS83Z-R1060"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Долото шарошечное III 132 V-C74Z-R1315"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "Долото шарошечное III 190,5V-C63Z-R1261"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Долото шарошечное 215,9ТЗ-ПВ"

    Кол-во: 70

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