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Номер извещения
ГП933397
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение буровых шарошечных долот (коронок) 2019 согласно условиям в Тех.задании.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 08:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-24-22
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
biryukovaoa@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бирюкова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 11:30 GMT +304.10.2019 11:3004.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933397Дата и время окончания срока приема заявок Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".Междуреченск
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 06:0030.11.2019 06:0030.11.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933397Подведение итогов не позднее Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201930.11.2019 06:0030.11.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933397Подведение итогов не позднее Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка шарошечных буровых долот (коронок) во 4ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113 штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Покупка шарошечных буровых долот (коронок) в 4 ом квартале 2019г согласно заявки Покупателя в количестве 113штук для собственных нужд ПАО "Южный Кузбасс".
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс" Кемеровская область , г.Междуреченск, Южная пром.зонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
28.62.30.222
25.73.60.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 2
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