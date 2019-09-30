Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение ремонтных общестроительных работ в здании участка подготовки производства УПП (инв.№091713), работ по ремонту автодорог (инв.№000330) и теплотрассы (инв.№000476) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908325019 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение ремонтных общестроительных работ в здании участка подготовки производства УПП (инв.№091713), работ по ремонту автодорог (инв.№000330) и теплотрассы (инв.№000476) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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