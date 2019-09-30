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Номер извещения
31908325019
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение ремонтных общестроительных работ в здании участка подготовки производства УПП (инв.№091713), работ по ремонту автодорог (инв.№000330) и теплотрассы (инв.№000476) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 08:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 48-03-59
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Эсембаева Зульфия Рашидовна
Место рассмотрения предложений
Ижевск, ул. Песочная, 3
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Выполнение ремонтных общестроительных работ в здании участка подготовки производства УПП (инв.№091713), работ по ремонту автодорог (инв.№000330) и теплотрассы (инв.№000476) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201904.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908325019Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных общестроительных работ в здании участка подготовки производства УПП (инв.№091713), работ по ремонту автодорог (инв.№000330) и теплотрассы (инв.№000476) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря Ижевск, ул. Песочная, 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтных общестроительных работ в здании участка подготовки производства УПП (инв.№091713), работ по ремонту автодорог (инв.№000330) и теплотрассы (инв.№000476) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря
Начальная цена
4 385 803,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
42.11.10.120
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4385803.2
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