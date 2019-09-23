Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течение 90 (девяносто) дней с момента выставления акта выполнен-ных работ. Информационные отчеты и результаты по этапам работ, представ-ляются в электронном виде. Окончательный отчет и результаты, ни-же перечисленных анализов, присылается как в электронном так в бумажном варианте. Результаты литолого-минералогического анализа отражают мине-ралогический состав фракций, степень карбонатности, механический состав. Результаты рентгеноструктурного анализа кайнозойских образо-ваний отражают результат и проводятся методом определения об-щего минеральный состава полуколичественным рентгенофазовым анализом, с приведением всего набора рентгенограмм. Результаты гранулометрического анализа кайнозойских глин и песчаников отражают определение размерности и класса материала. Результаты палеонтологического анализа отражают определение остатков млекопитающих, их предполагаемый геологический воз-раст, комментарии к полученным определениям. Доставка результатов лабораторно-аналитических исследований осуществляется за счет поставщика любым доступным способом до адреса грузополучателя: Алтайский край, г. Бийск, с. Малоенисей-ское, ул. Советская, 15.