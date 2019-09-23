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Номер извещения
31908325063
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лабораторно-аналитические исследования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 08:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 3843 55-35-48 доб. 116
Факс
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Адрес электронной почты
BrazhnikovaNV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бражникова Нина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1. Лабораторно-аналитические исследования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1. Лабораторно-аналитические исследования
Начальная цена
720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Срок выполнения работ октябрь 2019 г. до апреля 2020 г. Этап № 1 - 1 октября – 31 декабря 2019 г. Выполнение информационно-научного сопровождения. Комплексный микропалеонтологический анализ окаменелостей из кайнозойских от-ложений (10 проб). Препарирование, палеонтологический анализ и определение окаменелостей из палеозойских отложений (17 проб). Этап № 2 – 1 января – 30 апреля 2020 г. Комплексный микропалеонтологический анализ окаменелостей из кайнозойских отложений (15 проб). Препарирование, биостратиграфи-ческое изучение палеозойских фаунистических остатков (20 проб). Составление заключений о возрасте вмещающих палеонтологические остатки осадочных толщ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г. Бийск, с. Малоенисей-ское, ул. Советская, 15.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
71.20.1
71.2
Документация лота
Кол-во: 62
Лот № 2. Лабораторно-аналитические исследования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2. Лабораторно-аналитические исследования
Начальная цена
571 808,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Срок выполнения работ начало IV квартала 2019 г. до начала I квар-тала 2020 г. Сроки выполнения работ регламентируются календарным планом. Этап № 1 – 1 октября – 31 декабря 2019 г. Проведение: минералогического анализа – 15 проб; микрозондового анализа (определение химического состава и примесей REE в зернах минералов) – 10 проб; рентгеноструктурного анализа для диагностики трудноопределимых минералов – 10 проб. Этап № 2 – 1 января – 29 марта 2020 г. Проведение: литолого-минералогического анализа кайнозойских глин и алевролитов – 40 проб; гранулометрический анализ четвертичных образований – 40 проб; рентгеноструктурный анализ кайнозойских глин различного генезиса и возраста (определение минерального со-става глин) – 30 проб; палеонтологические исследования фауны мле-копитающих из кайнозойских отложений – 15 образцов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г. Бийск, с. Малоенисей-ское, ул. Советская, 15.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
71.20.1
71.2
Документация лота
Кол-во: 161
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