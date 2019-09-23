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    Главная / Торги / Лабораторно-аналитические исследования

    Лабораторно-аналитические исследования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908325063Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1. Лабораторно-аналитические исследованияКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908325063

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лабораторно-аналитические исследования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 08:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническая часть

    Закупочная документация

    Протокол

    Техническая часть

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Юридический адрес

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    Почтовый адрес

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Контактный телефон

    +7 3843 55-35-48 доб. 116

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    BrazhnikovaNV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бражникова Нина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    исследования

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1. Лабораторно-аналитические исследования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201923.09.2019 20:0023.09.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908325063Подведение итогов не позднее Лот № 1. Лабораторно-аналитические исследованияКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1. Лабораторно-аналитические исследования

    Начальная цена

    720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Срок выполнения работ октябрь 2019 г. до апреля 2020 г. Этап № 1 - 1 октября – 31 декабря 2019 г. Выполнение информационно-научного сопровождения. Комплексный микропалеонтологический анализ окаменелостей из кайнозойских от-ложений (10 проб). Препарирование, палеонтологический анализ и определение окаменелостей из палеозойских отложений (17 проб). Этап № 2 – 1 января – 30 апреля 2020 г. Комплексный микропалеонтологический анализ окаменелостей из кайнозойских отложений (15 проб). Препарирование, биостратиграфи-ческое изучение палеозойских фаунистических остатков (20 проб). Составление заключений о возрасте вмещающих палеонтологические остатки осадочных толщ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Алтайский край, г. Бийск, с. Малоенисей-ское, ул. Советская, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в течение 90 (девяносто) дней с момента выставления акта выполненных работ. Окончательный отчет присылается как в электронном, так в бумаж-ном варианте. Доставка результатов лабораторно-аналитических исследований осуществляется за счет поставщика любым доступным способом до адреса грузополучателя: Алтайский край, г. Бийск, с. Малоенисей-ское, ул. Советская, 15.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.2

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Техническая часть

    25.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 62

    Лот 2

    Лот № 2. Лабораторно-аналитические исследования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201923.09.2019 20:0023.09.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908325063Подведение итогов не позднее Лот № 2. Лабораторно-аналитические исследования Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 2. Лабораторно-аналитические исследования

    Начальная цена

    571 808,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Срок выполнения работ начало IV квартала 2019 г. до начала I квар-тала 2020 г. Сроки выполнения работ регламентируются календарным планом. Этап № 1 – 1 октября – 31 декабря 2019 г. Проведение: минералогического анализа – 15 проб; микрозондового анализа (определение химического состава и примесей REE в зернах минералов) – 10 проб; рентгеноструктурного анализа для диагностики трудноопределимых минералов – 10 проб. Этап № 2 – 1 января – 29 марта 2020 г. Проведение: литолого-минералогического анализа кайнозойских глин и алевролитов – 40 проб; гранулометрический анализ четвертичных образований – 40 проб; рентгеноструктурный анализ кайнозойских глин различного генезиса и возраста (определение минерального со-става глин) – 30 проб; палеонтологические исследования фауны мле-копитающих из кайнозойских отложений – 15 образцов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Алтайский край, г. Бийск, с. Малоенисей-ское, ул. Советская, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в течение 90 (девяносто) дней с момента выставления акта выполнен-ных работ. Информационные отчеты и результаты по этапам работ, представ-ляются в электронном виде. Окончательный отчет и результаты, ни-же перечисленных анализов, присылается как в электронном так в бумажном варианте. Результаты литолого-минералогического анализа отражают мине-ралогический состав фракций, степень карбонатности, механический состав. Результаты рентгеноструктурного анализа кайнозойских образо-ваний отражают результат и проводятся методом определения об-щего минеральный состава полуколичественным рентгенофазовым анализом, с приведением всего набора рентгенограмм. Результаты гранулометрического анализа кайнозойских глин и песчаников отражают определение размерности и класса материала. Результаты палеонтологического анализа отражают определение остатков млекопитающих, их предполагаемый геологический воз-раст, комментарии к полученным определениям. Доставка результатов лабораторно-аналитических исследований осуществляется за счет поставщика любым доступным способом до адреса грузополучателя: Алтайский край, г. Бийск, с. Малоенисей-ское, ул. Советская, 15.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.2

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Проект договора

    23.09.2019

    Техническая часть

    23.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 161

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