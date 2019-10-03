Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку оборудования (установка магнитоизмерительная).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908325016 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку оборудования (установка магнитоизмерительная). Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ

Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ Юридический адрес 426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3, Почтовый адрес 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Контактный телефон +7 3412 90-32-20 Факс +7 3412 90-32-20 Адрес электронной почты 047@kupol.ru Ф.И.О. контактного лица Карпова Лилия Алексеевна Место рассмотрения предложений Ижевск Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru