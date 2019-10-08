Тендер 188-Т-2019 _ Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю при проведении геофизических исследований и работ в скважинах на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933410 Уникальный номер закупки 188-Т-2019 Номер закупки Наименование закупки Тендер 188-Т-2019 _ Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю при проведении геофизических исследований и работ в скважинах на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документы по тендеру

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Арктическая газовая компания

Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9 Контактный телефон +7 34949 3-50-00 доб. 3825 Факс +7 34949 3-50-10 Адрес электронной почты Nelya.Malceva@jsc-arcticgas.ru Ф.И.О. контактного лица Мальцева Неля Владиславовна Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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