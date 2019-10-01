Поставка дробилки щековой для нужд АО «Сибирское ПГО»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара. Условия поставки: Товар должен быть поставлен одной неделимой партией в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем на юридический адрес Поставщика заказным письмом или на адрес электронной почты Поставщика, или по факсу