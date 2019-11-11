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Номер извещения
ГП933733
Уникальный номер закупки
ГП933733
Наименование закупки
Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2, №16265-03-3, №16265-04-1, №16265-04-2, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 из материала заказчика. Сборки щек ДСУ по чертежам №15988 СБ и №15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу №13119, согласно Технических заданий заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-61
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
aleksandr.bespalov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Александр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2019 07:43 GMT +311.11.2019 07:4311.11.2019 07:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933733Дата и время окончания срока приема заявок Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчикаЧелябинск
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 14:0022.11.2019 14:0022.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933733Подведение итогов не позднее Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчикаЧелябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.11.201922.11.2019 14:0022.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933733Подведение итогов не позднее Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчикаЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчика Срок выполнения работ октябрь-декабрь 2019 года с правом досрочной поставки 1. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 2. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 3. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню (прилагается); 5. По вопросам участия в закупочной процедуре можно обращаться для разъяснения по указанным в извещении и закупочной документации лицам. 6. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 7. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 8. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник Службы безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "Мечел-Кокс", промзона ПАО "ЧМК", ул. Морская 1/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
33.1
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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