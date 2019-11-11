Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчика Срок выполнения работ октябрь-декабрь 2019 года с правом досрочной поставки 1. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 2. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 3. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню (прилагается); 5. По вопросам участия в закупочной процедуре можно обращаться для разъяснения по указанным в извещении и закупочной документации лицам. 6. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 7. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 8. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник Службы безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru