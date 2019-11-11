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    Главная / Торги / Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2, №16265-03-3, №16265-04-1, №16265-04-2, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 из материала заказчика. Сборки щек ДСУ по чертежам №15988 СБ и №15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу №13119, согласно Технических заданий заказчика

    Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2, №16265-03-3, №16265-04-1, №16265-04-2, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 из материала заказчика. Сборки щек ДСУ по чертежам №15988 СБ и №15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу №13119, согласно Технических заданий заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.11.2019 07:4311.11.2019 07:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933733Дата и время окончания срока приема заявок Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчикаЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933733

    Уникальный номер закупки

    ГП933733

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2, №16265-03-3, №16265-04-1, №16265-04-2, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 из материала заказчика. Сборки щек ДСУ по чертежам №15988 СБ и №15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу №13119, согласно Технических заданий заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    договор

    анкета

    приложение СБ

    чертежи щек

    чертежи собачка

    чертежи рычаги

    чертежи каток

    Тех.задание на собачку тормоза тали

    Тех.задание на щеки ДСУ

    Тех.задание на рыяаги токосъемника

    Тех.задание на катки ВО №1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-61

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    aleksandr.bespalov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.11.2019 07:43 GMT +311.11.2019 07:4311.11.2019 07:43Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933733Дата и время окончания срока приема заявок Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчикаЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2019 14:0022.11.2019 14:0022.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933733Подведение итогов не позднее Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчикаЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 14:0022.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933733Подведение итогов не позднее Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчикаЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги на выполнение работ по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика, изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика, сборки щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ, восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт. и согласно Технических заданий заказчика Срок выполнения работ октябрь-декабрь 2019 года с правом досрочной поставки 1. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 2. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 3. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню (прилагается); 5. По вопросам участия в закупочной процедуре можно обращаться для разъяснения по указанным в извещении и закупочной документации лицам. 6. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 7. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 8. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник Службы безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Мечел-Кокс", промзона ПАО "ЧМК", ул. Морская 1/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30- 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.1

    Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Тех.задание на собачку тормоза тали

    24.09.2019

    Тех.задание на щеки ДСУ

    24.09.2019

    Тех.задание на катки ВО №1

    24.09.2019

    Тех.задание на рычаги токосъемника

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по изготовлению собачки тормоза тали Q=5тн. по чертежу №15918 в количестве 2 шт. из материала заказчика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Услуги по изготовлению рычагов токосъемника ДСМ по чертежам №16265-03-2 – 3шт., №16265-03-3 – 3шт., №16265-04-1 – 3шт., №16265-04-2 – 3шт. из материала заказчика"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Услуги по восстановлению катков роликоопоры ВО №1 по чертежу 13119 в количестве 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Услуги по сборке щек ДСУ по чертежам № 15988 СБ и 15989 СБ"

    Кол-во: 2

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