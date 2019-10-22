Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок оплаты за поставленный товар - 30 календарных дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара. Поставка товаров осуществляется партиями (не более 3-х). Поставщик обязан отгрузить заказанную партию товара в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем на юридический адрес Поставщика заказным письмом или на адрес электронной почты Поставщика или по факсу