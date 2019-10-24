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    Главная / Торги / Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция».

    Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 17:0024.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933394Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция». Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933394

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.09.2019 06:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Показатели по охране труда

    04.09.2019 РД по ГТЭС

    Справка о кадровых ресурсах

    Задание на проектирование

    Справка о перечне о объемах выполнения аналогичных договоров

    Форма расчета КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-04-48

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Borovikov.Vasiliy@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боровиков Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 17:00 GMT +324.10.2019 17:0024.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933394Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция». Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2019 17:0024.10.2019 17:0024.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933394Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция». Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2020 12:0010.01.2020 12:0010.01.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933394Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция». Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.01.202010.01.2020 12:0010.01.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933394Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция». Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Заданию на проектирование.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Западно-Ярояхинский ЛУРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поэтапно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция». "

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