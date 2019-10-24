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Номер извещения
ГП933394
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.09.2019 06:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-04-48
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Borovikov.Vasiliy@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боровиков Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 17:00 GMT +324.10.2019 17:0024.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933394Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция». Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2019 17:0024.10.2019 17:0024.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933394Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция». Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
10.01.2020 12:0010.01.2020 12:0010.01.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933394Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция». Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
10.01.202010.01.2020 12:0010.01.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933394Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция». Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объекта: «Обустройство нефтегазоконденсатных залежей Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Объекты вспомогательного назначения. Газотурбинная электростанция».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Заданию на проектирование.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Западно-Ярояхинский ЛУРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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