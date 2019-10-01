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Номер извещения
31908324995
Уникальный номер закупки
224-9
Наименование закупки
Оказание услуг по выполнению пректно-изыскательных работ по объекту "Карьер №2, расположенный в Самзасском лесничестве кв.107 Самзасского лесхоза" для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 07:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34675 7-59-99
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil9-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яшников Владимир Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Югорск
Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Карьер №2 расположенный в Самзасском лесничестве кВ.107 Самзасского лесхоза" для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908324995Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Карьер №2 расположенный в Самзасском лесничестве кВ.107 Самзасского лесхоза" для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 08:0001.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908324995Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Карьер №2 расположенный в Самзасском лесничестве кВ.107 Самзасского лесхоза" для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.201902.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908324995Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Карьер №2 расположенный в Самзасском лесничестве кВ.107 Самзасского лесхоза" для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Карьер №2 расположенный в Самзасском лесничестве кВ.107 Самзасского лесхоза" для Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
2 588 852,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещению о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
74.9
74.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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