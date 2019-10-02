Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

2.2.5.3. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ. 2.2.5.4. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 30 календарных дней со дня подписания документа об оказании услуг по Договору.