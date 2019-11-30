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Номер извещения
ГП933391
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Капитальный ремонт агрегата трансформаторного ЭОЦНК 21000/10 согласно ведомости объемов работ» в количестве двух штук.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 04:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-99-28
Факс
--
Адрес электронной почты
Maksim.Kosyachenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Косяченко Максим Валентинович
Место рассмотрения предложений
Братск
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«Капитальный ремонт агрегата трансформаторного ЭОЦНК 21000/10 согласно ведомости объемов работ» в количестве двух штук.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.11.2019 11:00 GMT +330.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933391Дата и время окончания срока приема заявок «Капитальный ремонт агрегата трансформаторного ЭОЦНК 21000/10 согласно ведомости объемов работ» в количестве двух штук.Братск
Дата и время вскрытия заявок
30.11.2019 11:0030.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933391Дата и время вскрытия заявок «Капитальный ремонт агрегата трансформаторного ЭОЦНК 21000/10 согласно ведомости объемов работ» в количестве двух штук.Братск
Подведение итогов не позднее
03.12.2019 06:0003.12.2019 06:0003.12.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933391Подведение итогов не позднее «Капитальный ремонт агрегата трансформаторного ЭОЦНК 21000/10 согласно ведомости объемов работ» в количестве двух штук.Братск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Капитальный ремонт агрегата трансформаторного ЭОЦНК 21000/10 согласно ведомости объемов работ» в количестве двух штук.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Срок выполнения работ: май - июнь 2019 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665716, РФ, Иркутская область, г. Братск, жилой район центральный П 01 11 01 00Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
33.14.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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