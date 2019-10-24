Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества (производственные помещения в п. Коротчаево, ЯНАО) OOО "Газпром добыча Ямбург".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933389 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества (производственные помещения в п. Коротчаево, ЯНАО) OOО "Газпром добыча Ямбург". Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС Юридический адрес 629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2 Почтовый адрес 629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2 Контактный телефон +7 911 152-01-00 Факс +7 911 152-01-00 Адрес электронной почты rappp2001@gmail.com Ф.И.О. контактного лица Потемин Илья Дмитриевич Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова: рис

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