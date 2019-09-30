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Номер извещения
ГП933385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Емкостное оборудование (ОИ 551 Тюменьнефтегаз)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2019 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 917 794-11-36
Факс
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Адрес электронной почты
Kondratieva.nv@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьева Надежда Владиславовна
Место рассмотрения предложений
город Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно приложения к Извещению "Письмо_исходящее_с_официальным_запросом_ТКП_у_поставщика" Заключение договора на поставку с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Типовая форма договора представлена на официальном сайте ozna.ru в разделе "Закупки"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 11:00 GMT +330.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933385Дата и время окончания срока приема заявок согласно приложения к Извещению "Письмо_исходящее_с_официальным_запросом_ТКП_у_поставщика" Заключение договора на поставку с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Типовая форма договора представлена на официальном сайте ozna.ru в разделе "Закупки"город Уфа
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 07:0007.10.2019 07:0007.10.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933385Подведение итогов не позднее согласно приложения к Извещению "Письмо_исходящее_с_официальным_запросом_ТКП_у_поставщика" Заключение договора на поставку с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Типовая форма договора представлена на официальном сайте ozna.ru в разделе "Закупки"город Уфа
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
07.10.201907.10.2019 07:0007.10.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933385Подведение итогов не позднее согласно приложения к Извещению "Письмо_исходящее_с_официальным_запросом_ТКП_у_поставщика" Заключение договора на поставку с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Типовая форма договора представлена на официальном сайте ozna.ru в разделе "Закупки"город Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно приложения к Извещению "Письмо_исходящее_с_официальным_запросом_ТКП_у_поставщика" Заключение договора на поставку с ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" Типовая форма договора представлена на официальном сайте ozna.ru в разделе "Закупки"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. приложение к Извещению "Письмо_исходящее_с_официальным_запросом_ТКП_у_поставщика"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Уфа, ул.Гвардейская, д.55аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
25.30.22.161
25.29.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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