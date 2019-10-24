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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества OOО "Газпром добыча Ямбург" (квартиры в с. Газ-Сале, ЯНАО).

    Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества OOО "Газпром добыча Ямбург" (квартиры в с. Газ-Сале, ЯНАО).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933380Дата и время окончания срока приема заявок Лот 9 - 1-комнатная квартира № 10, , площадью 42,9, с. Газ-Сале, мкр. Юбилейный, д.33.Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933380

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества OOО "Газпром добыча Ямбург" (квартиры в с. Газ-Сале, ЯНАО).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2019 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Факс

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 9 - 1-комнатная квартира № 10, , площадью 42,9, с. Газ-Сале, мкр. Юбилейный, д.33.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933380Подведение итогов не позднее Лот 9 - 1-комнатная квартира № 10, , площадью 42,9, с. Газ-Сале, мкр. Юбилейный, д.33.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 9 - 1-комнатная квартира № 10, , площадью 42,9, с. Газ-Сале, мкр. Юбилейный, д.33.

    Начальная цена

    1 633 603,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.10

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1-комнатная квартира № 10, с. Газ-Сале, мкр. Юбилейный, д.33."

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Лот 10 - 1-комнатная квартира № 17, площадью 43,8 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933380Подведение итогов не позднее Лот 10 - 1-комнатная квартира № 17, площадью 43,8 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 10 - 1-комнатная квартира № 17, площадью 43,8 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7.

    Начальная цена

    1 654 094,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.10

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1-комнатная квартира № 17, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7."

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Лот 11 - 1-комнатная квартира № 24, площадью 42 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933380Подведение итогов не позднее Лот 11 - 1-комнатная квартира № 24, площадью 42 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 11 - 1-комнатная квартира № 24, площадью 42 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7.

    Начальная цена

    1 586 118,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.10

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1-комнатная квартира № 24, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7."

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Лот 12 - 1-комнатная квартира № 15, площадью 34,4 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.9.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933380Подведение итогов не позднее Лот 12 - 1-комнатная квартира № 15, площадью 34,4 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.9.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 12 - 1-комнатная квартира № 15, площадью 34,4 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.9.

    Начальная цена

    1 654 094,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.10

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1-комнатная квартира № 15, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.9."

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Лот 13 - 1-комнатная квартира № 57, площадью 41,9 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.5.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933380Подведение итогов не позднее Лот 13 - 1-комнатная квартира № 57, площадью 41,9 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.5.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 13 - 1-комнатная квартира № 57, площадью 41,9 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.5.

    Начальная цена

    1 633 603,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.10

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1-комнатная квартира № 57, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.5."

    Кол-во: 1

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    Прием заявок до:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    320 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    10.01.2022 г., 11:44
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 14:00
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