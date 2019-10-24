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Номер извещения
ГП933380
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества OOО "Газпром добыча Ямбург" (квартиры в с. Газ-Сале, ЯНАО).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2019 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Факс
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 9 - 1-комнатная квартира № 10, , площадью 42,9, с. Газ-Сале, мкр. Юбилейный, д.33.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 9 - 1-комнатная квартира № 10, , площадью 42,9, с. Газ-Сале, мкр. Юбилейный, д.33.
Начальная цена
1 633 603,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот 10 - 1-комнатная квартира № 17, площадью 43,8 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 10 - 1-комнатная квартира № 17, площадью 43,8 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7.
Начальная цена
1 654 094,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот 11 - 1-комнатная квартира № 24, площадью 42 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 11 - 1-комнатная квартира № 24, площадью 42 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.7.
Начальная цена
1 586 118,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот 12 - 1-комнатная квартира № 15, площадью 34,4 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.9.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 12 - 1-комнатная квартира № 15, площадью 34,4 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.9.
Начальная цена
1 654 094,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот 13 - 1-комнатная квартира № 57, площадью 41,9 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.5.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 13 - 1-комнатная квартира № 57, площадью 41,9 кв.м., с. Газ-Сале, ул. Калинина, д.5.
Начальная цена
1 633 603,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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